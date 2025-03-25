Арина Соболенко прокомментировала победу над Коллинз на турнире WTA-1000 в Майами

«Я бы сказала, что на Открытом чемпионате Австралии я подавала не очень хорошо. Так что после Открытого чемпионата мы много работали над моей подачей, чтобы вернуть её. Очень довольна тем, как подаю сейчас, и думаю, что против Даниэль делала это очень умно. В какие-то моменты просто выкладывалась по максимуму, корчила рожицы, но в основном это была очень умная подача с моей стороны. Да, я рада, что она вернулась», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.