Кафельников объяснил поражение Мирры Андреевой на ранней стадии турнира в Майами

«Конечно, элемент усталости присутствовал. Невозможно выигрывать такое количество матчей подряд, рано или поздно она кому-нибудь проиграла бы. Это пришлось на третий круг “тысячника” в Майами. Но у нее будет время на восстановление, и я уверен, что она вернется на грунт с еще большими силами», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».