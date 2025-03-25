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Кафельников объяснил поражение Мирры Андреевой на ранней стадии турнира в Майами

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников объяснил поражение первой ракетки России Мирры Андреевой в 3-м круге турнира WTA-1000 в Майами усталостью.

Источник: Getty Images

В матче 1/16 финала 17-летняя россиянка уступила американке Аманде Анисимовой — 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. До этого Андреева выиграла два «тысячника» подряд — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

«Конечно, элемент усталости присутствовал. Невозможно выигрывать такое количество матчей подряд, рано или поздно она кому-нибудь проиграла бы. Это пришлось на третий круг “тысячника” в Майами. Но у нее будет время на восстановление, и я уверен, что она вернется на грунт с еще большими силами», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».