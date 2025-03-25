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Елена Рыбакина тренируется на грунте в ОАЭ с Сангинетти и Вуковым

Восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина начала подготовку к грунтовой части сезона в частном теннисном клубе в ОАЭ.

Источник: Getty Images

На тренировке её заметил болельщик, который сделал фотографию команды спортсменки.

Рыбакина тренируется с итальянским специалистом Давиде Сангинетти. Вместе с ними присутствует скандальный хорватский тренер Стефано Вуков.

Источник: @rashidaaljasmi

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце января Рыбакина завершила сотрудничество с Иванишевичем и начала работать с Сангинетти.