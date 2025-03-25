«Не понимаю, как могу доверять системе». Соболенко — о допинге Синнера и Швёнтек

«Если кто-то использует на вас крем и у вас будет положительный результат, то они примутся за вас. Ты просто начинаешь бояться системы. Не понимаю, как я могу доверять системе. Думаю, когда всплыли эти два случая с Игой и Янником. Не очень верю, что они что-то сделали, но просто считаю, что нужно быть слишком внимательным ко всему, что тебя окружает», — приводит слова Соболенко The National.