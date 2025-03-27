Болгарин Димитров стал полуфиналистом теннисного «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9 миллионов долларов.
В четвертьфинале посеянный под 14-м номером Димитров со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (23-й номер посева). Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут.
Димитров, которому 33 года, стал первым теннисистом, родившимся после 1990 года, кто выиграл 150 матчей на турнирах серии «Мастерс».
В полуфинале болгарин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США, 24) — Новак Джокович (Сербия, 4).