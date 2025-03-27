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Болгарин Димитров стал полуфиналистом теннисного «Мастерса» в Майами

Болгарский теннисист Димитров вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9 миллионов долларов.

В четвертьфинале посеянный под 14-м номером Димитров со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (23-й номер посева). Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут.

Димитров, которому 33 года, стал первым теннисистом, родившимся после 1990 года, кто выиграл 150 матчей на турнирах серии «Мастерс».

В полуфинале болгарин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США, 24) — Новак Джокович (Сербия, 4).