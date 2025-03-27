Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американка Джессика Пегула обыграла британку Эмму Радукану в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под четвертым номером Пегулы со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
В полуфинале Пегула сыграет со 140-й ракеткой мира филиппинкой Александрой Эалой, которая ранее в четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши.
Во втором полуфинале встретятся Арина Соболенко (Белоруссия, 1) и Жасмин Паолини (Италия, 6).