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Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами

Пегула обыграла Радукану и вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американка Джессика Пегула обыграла британку Эмму Радукану в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.

Встреча завершилась победой посеянной под четвертым номером Пегулы со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

В полуфинале Пегула сыграет со 140-й ракеткой мира филиппинкой Александрой Эалой, которая ранее в четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши.

Во втором полуфинале встретятся Арина Соболенко (Белоруссия, 1) и Жасмин Паолини (Италия, 6).