Виктория Азаренко опубликовала заявление о своём повреждении

"Коротко о моей травме: я работаю над диагностикой и официально начинаю реабилитацию и тренировки. Хорошая новость в том, что нет никаких долгосрочных повреждений, но всё равно потребуется некоторое время, чтобы полностью восстановиться. Я действительно ценю все сообщения и поддержку — это много значит.