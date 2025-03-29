Джокович о Месси на трибуне: «Я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Мы ровесники, так что очень приятно, что он здесь»

— Его именно это больше всего впечатлило? (Смеется.) Я очень рад его приходу. Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в его присутствии. Я очень благодарен, что он пришел вместе с семьей. Конечно, я, как и большинство людей в мире, восхищался им на протяжении всей его карьеры, и потрясающе, что он по-прежнему в деле. Мы, вообще-то, ровесники, оба родились в 1987 году, так что очень приятно, что он здесь.