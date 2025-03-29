Джокович о Месси на трибуне: «Я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Мы ровесники, так что очень приятно, что он здесь»

— Сегодня на трибунах присутствовал Лионель Месси, и его наверняка очень впечатлили ваши 87% первой подачи. Насколько вы были уверены в себе?
— Его именно это больше всего впечатлило? (Смеется.) Я очень рад его приходу. Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в его присутствии. Я очень благодарен, что он пришел вместе с семьей. Конечно, я, как и большинство людей в мире, восхищался им на протяжении всей его карьеры, и потрясающе, что он по-прежнему в деле. Мы, вообще-то, ровесники, оба родились в 1987 году, так что очень приятно, что он здесь.
Что касается моей игры, то, опять же, подача стала главным моментом матча. В прошлом матче было 83%, и я подумал, что, наверное, будет сложно превзойти этот результат, но сегодня 87%, поэтому я даже не знаю, что сказать. Я очень хорошо подаю. Надеюсь, я продолжу в том же духе, потому что это однозначно облегчает мне жизнь на корте.
— Сейчас вы в одной победе от еще одного важного достижения — 100-го титулов. Насколько это мотивировало вас в последние несколько недель?
— После Олимпиады, где я выиграл 99-й титул, я знал, что на каждом турнире буду бороться за 100-й, но пока мне не удавалось его выиграть. Надеюсь, в воскресенье это изменится. Я выложусь по полной. Я не отдал ни одного сета и играю так хорошо, как уже давно не играл. Надеюсь, здесь это произойдет, — сказал Джокович в интервью на корте.