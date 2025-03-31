Елена Рыбакина — об успехе в теннисе: самое главное — это окружать себя хорошими людьми

«Определённо это очень сложный вид спорта, например, нам нужно много путешествовать. В прошлом году я боролась со своими проблемами со здоровьем. Это эмоционально тяжело, когда ты просто устаёшь, постоянно разочаровываешься, когда что-то идёт не так, как тебе хочется. Часто мы сталкиваемся с одиночеством, не можем видеться с семьёй или друзьями, но в то же время нам очень повезло — мы получаем много возможностей, знакомимся с разными людьми и культурами. Путешествовать так много — нелегко, однако в то же время мы получаем от этого много уроков, но да, я скажу, что это сложно. Самое главное — это окружать себя хорошими людьми, думаю, именно так мы можем добиться успеха», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Clud.