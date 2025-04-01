Теннисистка Касаткина объяснила решение выступать за Австралию

Касаткина призналась, что очень рада начать этот новый этап жизни и представлять Австралию на высоком уровне. «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала», — заявила она.