Касаткина заявила, что тронута поддержкой ее решения сменить гражданство

Спортсменка уточнила, что ее команда первой обратилась в Федерацию тенниса Австралии по поводу смены гражданства. «Они направили меня к экспертам, которые могли бы помочь мне с процессом иммиграции, а также предложили письмо поддержки для моего заявления. Я горжусь тем, что теперь представляю Австралию, и надеюсь, что все будут гордиться мной как на корте, так и за его пределами», — заключила теннисистка.