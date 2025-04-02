«Я не могла сдержать улыбку». Касаткина выиграла первый матч под новым флагом

Чарльстон (США). WTA Credit One Charleston Open. Второй круг
- Диана Шнайдер (Россия, 6) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2.
- Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:0.
- Анна Калинская (Россия, 14) — Кэти Макнэлли (США) — 6:1, 6:4.
- Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Лорен Дэвис (США, WC) — 6:1, 6:1.
Дарья Касаткина провела и выиграла первый матч после смены гражданства. Экс-россиянка, теперь выступающая за Австралию, легко победила Лорин Дэвис во втором круге турнира WTA 500. За выход в четвертьфинал чемпионка Чарльстона-2017 и прошлогодняя финалистка сыграет с Софией Кенин или Белиндой Бенчич. Также свое выступление на американском турнире в одиночном разряде начала Диана Шнайдер. Вторая ракетка России в свой день рождения также не испытала серьезных проблем в дерби с Полиной Кудерметовой. В третьем круге уроженку Жигулевска вновь ждет соотечественница — Екатерина Александрова, которая оказалась сильнее Энн Ли.
Много волнения
В конце марта стало известно, что Дарья Касаткина будет выступать за Австралию, а уже 2 апреля она провела первый матч под новым флагом. Соперник для такого случая был очень удобный. 31-летняя американка Лорен Дэвис в этом году в основном выступала на «челленджерах», а на уровне ATP выиграла всего два матча. У Айо Ито в первом круге супертурнира в Майами и у другой американки Джейми Леб в Чарльстоне.
Понятно, что Касаткина была очевидным фаворитом. Но Дарью могли подвести нервы, учитывая, что к ней было пристальное внимание последние дни. Однако уроженка Тольятти показала цельную игру и на классе прошла низкорейтинговую соперницу. Единственные сложности против 211-й ракетки мира у Дарьи возникли в начале второго сета. При счете 2:1 Дарья умудрилась проиграть три мяча на своей подаче и горела 0:40. Однако ей удалось отыграть три брейк-пойнта и после этого легко довести дело до победы.
«Что я почувствовала, когда меня объявили теннисисткой из Австралии? Я услышала это дважды. Когда выходила и потом на разминке. Я не могла сдержать улыбку. Хотя я немного нервничала и волновалась перед матчем, потому что в моей жизни произошли некоторые изменения. Но я просто не могла не улыбаться. Спасибо за вашу поддержку. Я получила так много сообщений, столько приятных слов в свой адрес. Последнюю пару лет мне было тяжело. Я правда очень рада стоять здесь и чувствовать себя именно так», — подчеркнула Касаткина в интервью на корте.
Отметим, что Чарльстон — один из любимых турниров Касаткиной. Она выигрывала его в 2017 году, и это был ее первый титул в карьере. В прошлом году Дарья проиграла в финале Даниэль Коллинз. Так что ей предстоит защитить 265 очков.
Испытание Калинской
Из россиянок борьбу за титул продолжают Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Диана чуть более чем за час справилась с Полиной Кудерметовой. В стартовых геймах первого сета соперницы обменялись брейками, но затем Шнайдер смогла перехватить преимущество и выиграть матч в двух сетах. Отметим, что Полина проводит прорывной сезон. Финал Брисбена, прохождение квалификации Australian Open, удачное выступление в Индиан-Уэллсе. Сейчас Кудерметова-младшая идет на 54-м месте в live-рейтинге и вот-вот догонит титулованную старшую сестру Веронику (сейчас их разделяет менее 30 очков).
Дальше Диану ждет матч с Екатериной Александровой, повесившей «баранку» Энн Ли во втором сете. Соперницы играли друг с другом на недавнем турнире в Майами. Правда, в парном разряде. Тогда Диана и Мирра Андреева с большим трудом прошли Александрову/Пейтон Стирнс на решающем тай-брейке, а позже взяли титул. В том матче Екатерина демонстрировала очень хороший теннис, плюс она считается специалистом по грунту. Так что легкой прогулки у Шнайдер не будет.
С победы турнир начала и Анна Калинская, позволившая Кэти Макнэлли взять всего пять геймов. Правда, дальше 26-летнюю москвичку ждет суровое испытание в лице второй «сеяной» Мэдисон Киз. Чемпионка Australian Open не считается элитным игроком на грунте, так что у Анны будут шансы. Такая победа могла бы помочь ей перезапустить сезон. Пока Калинская явно не блещет. Ранее на шести турнирах из восьми она вылетала в первом круге.