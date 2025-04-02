«Я не могла сдержать улыбку». Касаткина выиграла первый матч под новым флагом

«Что я почувствовала, когда меня объявили теннисисткой из Австралии? Я услышала это дважды. Когда выходила и потом на разминке. Я не могла сдержать улыбку. Хотя я немного нервничала и волновалась перед матчем, потому что в моей жизни произошли некоторые изменения. Но я просто не могла не улыбаться. Спасибо за вашу поддержку. Я получила так много сообщений, столько приятных слов в свой адрес. Последнюю пару лет мне было тяжело. Я правда очень рада стоять здесь и чувствовать себя именно так», — подчеркнула Касаткина в интервью на корте.