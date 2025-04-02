Мама Рублева о сотрудничестве сына с Сафиным: «Только увидеть Марата в боксе — уже прикольно. С нетерпением жду этого момента»

"Марат Сафин и Андрей давно знакомы, их связывают хорошие дружеские отношения и симпатия друг к другу. Думаю, к Марату у всех большая любовь и как к выдающемуся спортсмену, и как к харизматичному классному парню. Важно и то, что тренерский штаб Андрея хорошо знаком с Сафиным. Их сотрудничество — не спонтанное решение.