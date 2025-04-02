Мама Рублева о сотрудничестве сына с Сафиным: «Только увидеть Марата в боксе — уже прикольно. С нетерпением жду этого момента»

"Марат Сафин и Андрей давно знакомы, их связывают хорошие дружеские отношения и симпатия друг к другу. Думаю, к Марату у всех большая любовь и как к выдающемуся спортсмену, и как к харизматичному классному парню. Важно и то, что тренерский штаб Андрея хорошо знаком с Сафиным. Их сотрудничество — не спонтанное решение.
Спасибо Марату за то, что решил поддержать и помочь сыну. Не буду оценивать их сотрудничество с точки зрения спортивных перспектив, но само появление Сафина в команде Андрея — торжественное событие. Только увидеть Марата в боксе — уже прикольно. С нетерпением жду этого момента, будет классно.
Важно, что Андрей не меняет команду, никого из штаба не убирали. Это совместное решение, внутренний процесс. Кстати, Андрей уже был под руководством Марата на ATP Cup в 2019 году, и они тогда выиграли турнир. Им понравилось работать вместе.
Еще важный момент — Андрей и Марат будут разговаривать на одном языке. Даже одно тренерское слово на родном языке может поменять настрой спортсмена, оно воспринимается четче. И чувство юмора у Марата шикарное, поможет разрядить обстановку", — сказала Марина Марьенко в комментарии для Sport24.
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