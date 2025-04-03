Шнайдер за час проиграла российское дерби в Чарльстоне. Александрова — в ¼ финала

В первом сете Шнайдер так толком и не нашла свою подачу, да и в розыгрышах Александрова смотрелась убедительнее. Во втором гейме Диана подарила Екатерине брейк под ноль, следом провела обратный брейк, но сравнять счёт не смогла, отдав подачу с 30:0 в четвёртом гейме, — 3:1 в пользу Александровой. Это в итоге и определило судьбу партии. В седьмом гейме, правда, Екатерина была близка к тому, чтобы потерять преимущество. Ведя 4:2, 30:30, Александрова допустила ошибку в розыгрыше, после чего запустила мяч на трибуны и получила за это предупреждение. Но Шнайдер не использовала брейк-пойнт, и гейм забрала её соперница. А в восьмом гейме Екатерина сделала третий брейк и выиграла сет — 6:2 за 30 минут. Что касается Дианы, то процент попадания первой подачи у неё составил 43%, а на второй подаче она взяла лишь три очка из 12, то есть всего 25%.