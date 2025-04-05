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Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне, проиграв Пегуле.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле в матче полуфинала турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

Встреча завершилась победой первой ракетки турнира Пегулы со счетом 6:2, 2:6, 7:5. Александрова была посеяна под девятым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут.

В финале турнира Пегула сыграет против победительницы встречи между американками Амандой Анисимовой и Софией Кенин.