Зверев о затяжной серии неудач: «Все может очень быстро измениться»

"Победы — это главное, что нужно, чтобы обрести уверенность и настроиться на нужный лад. Мне определенно нужно выиграть несколько матчей и показать хороший теннис. Все может очень быстро измениться. В Майами я чувствовал, что играю лучше, чем раньше, а потом у меня разболелась шея, и это произошло совсем не вовремя, так что я был немного ограничен. Но даже победа в том матче [c Артуром Фисом] могла все изменить.
В четвертьфинале я бы играл с Меньшиком. Он, конечно, выиграл турнир, но, возможно, если бы я вернул себе уверенность, то был бы фаворитом во всех матчах. Все может произойти быстро, и надеюсь, что это случится в ближайшие несколько недель".
Также он рассказал, из-за чего произошел его спад после Australian Open.
«Я не отдыхал после Australian Open, и в психологическом плане Австралия сильно на меня повлияла. Я был очень расстроенным и уставшим, но сразу поехал в Южную Америку, не успев переварить случившееся [поражение в финале “Большого шлема”]. Я решил сразу пойти дальше, а это оказалось не очень разумным».