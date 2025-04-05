Зверев о затяжной серии неудач: «Все может очень быстро измениться»

"Победы — это главное, что нужно, чтобы обрести уверенность и настроиться на нужный лад. Мне определенно нужно выиграть несколько матчей и показать хороший теннис. Все может очень быстро измениться. В Майами я чувствовал, что играю лучше, чем раньше, а потом у меня разболелась шея, и это произошло совсем не вовремя, так что я был немного ограничен. Но даже победа в том матче [c Артуром Фисом] могла все изменить.