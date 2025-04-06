Милонов высмеял сменившую спортивное гражданство Касаткину

«Касаткина повела себя продажно, она предала свою семью, страну, школу, где училась, все осваивала. Для меня она как спортсмен больше не существует. Она — девочка по спортивному вызову», — заявил депутат. Он добавил, что возвращение в Россию для Касаткиной невозможно.