Милонов об Овечкине: «Наш русский спортсмен. Большая честь ему, в отличие от продажных теннисисток, убежавших к кенгуру. Но Александр играет не за русский клуб — это печалит»

Ранее теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.
— Это наш русский спортсмен. Он никогда этого не скрывал, и это очень большая честь ему, в отличие от продажных теннисисток, которые убежали к своим кенгуру.
Но Александр играет не за русский клуб. Меня это печалит. Вместе с тем, я очень рад, что у него все так получилось.
— Некоторые говорят, что Овечкину надо ставить памятник в России.
— Это глупость полнейшая! Только идиоты такое могут говорить. Ну какой памятник? Он играет за американский клуб.
Хорошо, он замечательный человек. Но за те деньги, которые он получает за каждую забитую шайбу, поверьте мне, можно самостоятельно себе несколько памятников из мрамора поставить.
Может быть, я вырываюсь из общего контекста, но для меня важнее тот парень во дворе, который забил победную шайбу, очень важную для себя. Он преодолел себя, добился этого — молодец.
Он — будущий Овечкин, Гретцки, будущий чемпион, — заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Касаткина сменила спортивное гражданство: «Я люблю Австралию и с гордостью объявляю, что буду представлять новую родину в теннисной карьере».
Фридзон о рекорде Гретцки: «Овечкин встал в один ряд с Месси, Роналду, Леброном, Джорданом, Болтом, Джоковичем — великими спортсменами. К сожалению, отец Саши не увидел этот момент».