Экс-первая ракетка мира Сафина стала тренером Шнайдер

Ранее брат экс-теннисистки Марат Сафин стал тренером первой ракетки России в мужском одиночном разряде Андрея Рублева.
Шнайдер начала работать с Сафиной на турнире категории WTA 500 в американском Чарльстоне, где она уступила в третьем круге соотечественнице Екатерине Александровой (2:6, 1:6).
Сотрудничество рассчитано на грунтовую часть сезона, Шнайдер проведет под руководством финалистки Открытых чемпионатов Австралии и Франции турниры в Штутгарте, Мадриде, Риме, а также «Ролан Гаррос».
Сафиной 38 лет, она является победительницей 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). 21-летняя Шнайдер — 13-я ракетка мира, обладательница четырех трофеев в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр в парном разряде.
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