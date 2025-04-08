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Экс-первая ракетка мира Сафина стала тренером Шнайдер

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина сообщила в Instagram*, что стала тренером российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее брат экс-теннисистки Марат Сафин стал тренером первой ракетки России в мужском одиночном разряде Андрея Рублева.

Шнайдер начала работать с Сафиной на турнире категории WTA 500 в американском Чарльстоне, где она уступила в третьем круге соотечественнице Екатерине Александровой (2:6, 1:6).

Сотрудничество рассчитано на грунтовую часть сезона, Шнайдер проведет под руководством финалистки Открытых чемпионатов Австралии и Франции турниры в Штутгарте, Мадриде, Риме, а также «Ролан Гаррос».

Сафиной 38 лет, она является победительницей 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). 21-летняя Шнайдер — 13-я ракетка мира, обладательница четырех трофеев в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр в парном разряде.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.