Мирра Андреева о встрече с Шараповой: «Наш разговор в Лондоне оказался очень полезным. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру»

— Конечно, теннис сейчас поменялся, но на сто процентов могу сказать, что она пример для подражания для многих, в том числе и для меня. Очень впечатляет и то, как она вела себя на корте с самого начала карьеры и как играла. Пересматриваю сейчас некоторые матчи — в частности, когда Мария выиграла финал US Open у Жюстин Энен. Смотрела всю игру, которая почему-то попалась мне на YouTube. Все, что я увидела, — и по игре, и по поведению — произвело на меня большое впечатление. Поэтому и говорю, что она есть и будет для меня одним из примеров.