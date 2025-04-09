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Мирра Андреева о встрече с Шараповой: «Наш разговор в Лондоне оказался очень полезным. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру»

— Недавно Мария Шарапова сказала, что персонально за вас болеет. Как сложилось ваше общение с ней на «Уимблдоне» в прошлом году, и можно ли назвать ее примером для вас, чего можно добиться в этом возрасте?

Источник: Спортс"

— Конечно, теннис сейчас поменялся, но на сто процентов могу сказать, что она пример для подражания для многих, в том числе и для меня. Очень впечатляет и то, как она вела себя на корте с самого начала карьеры и как играла. Пересматриваю сейчас некоторые матчи — в частности, когда Мария выиграла финал US Open у Жюстин Энен. Смотрела всю игру, которая почему-то попалась мне на YouTube. Все, что я увидела, — и по игре, и по поведению — произвело на меня большое впечатление. Поэтому и говорю, что она есть и будет для меня одним из примеров.

На «Уимблдоне» мы с ней поговорили недолго, но я спрашивала те вещи, которые были важны для меня. Мне было интересно понять, как она с этими вещами справлялась на протяжении карьеры. Разговор с ней мне во многом помог. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе. Но наш разговор в Лондоне оказался для меня очень полезным, — сказала Андреева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кто вдохновляет Мирру Андрееву? Шарапова, Федерер и другие легенды.

Все говорят, что Мирра — новая Шарапова. Так ли это?