Мирра Андреева о встрече с Шараповой: «Наш разговор в Лондоне оказался очень полезным. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру»

— Конечно, теннис сейчас поменялся, но на сто процентов могу сказать, что она пример для подражания для многих, в том числе и для меня. Очень впечатляет и то, как она вела себя на корте с самого начала карьеры и как играла. Пересматриваю сейчас некоторые матчи — в частности, когда Мария выиграла финал US Open у Жюстин Энен. Смотрела всю игру, которая почему-то попалась мне на YouTube. Все, что я увидела, — и по игре, и по поведению — произвело на меня большое впечатление. Поэтому и говорю, что она есть и будет для меня одним из примеров.
На «Уимблдоне» мы с ней поговорили недолго, но я спрашивала те вещи, которые были важны для меня. Мне было интересно понять, как она с этими вещами справлялась на протяжении карьеры. Разговор с ней мне во многом помог. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе. Но наш разговор в Лондоне оказался для меня очень полезным, — сказала Андреева в интервью «Спорт-Экспрессу».
Кто вдохновляет Мирру Андрееву? Шарапова, Федерер и другие легенды.
Все говорят, что Мирра — новая Шарапова. Так ли это?