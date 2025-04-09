Медведев вытащил второй трёхсетовик в Монте-Карло подряд! На этот раз обошлось без судорог

Матч в Монте-Карло Медведев начал неудачно для себя: он вышел первым подавать, повёл 40:15, но отдал три очка подряд и позволил Мюллеру сделать ранний брейк. Создалось ощущение, будто просто мяч не летит у россиянина. Или летит совсем не в ту точку, куда Даниил этот мяч посылает. Александр же в это время действовал разнообразно, первым рвал ритм розыгрыша и дёргал своего соперника укороченными к сетке.