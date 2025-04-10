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Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

В матче третьего круга россиянин проиграл австралийцу Александру де Минауру.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Александру де Минауру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу де Минаура, посеянного на турнире под восьмым номером. Медведев выступал под девятым номером посева. В четвертьфинале француз сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и болгарином Григором Димитровым (15-й номер посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Де Минауру 26 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге. Он выиграл 9 турниров ATP в одиночном разряде. На всех четырех турнирах Большого шлема австралиец доходил до четвертьфинала.

Турнир в Монте-Карло относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил €6,1 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Из отечественных теннисистов на нем побеждали Андрей Чесноков (1990) и Андрей Рублев (2023).