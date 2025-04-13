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Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Штутгарте

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку грунтового турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в решающем поединке квалификации белоруска, занимающая 109-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах российскую теннисистку Эрику Андрееву, у которой 97-я позиция, — 6:1, 6:4. В первом квалификационном раунде Александра Саснович переиграла американку Луизу Чирико (155-й номер мирового рейтинга) — 6:0, 6:4.

Встречи основного этапа стартуют 14 апреля, а завершатся 21 апреля. Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко трижды добиралась до финала турнира в Штутгарте и неизменно уступала — дважды польке Иге Свентек и один раз австралийке Эшли Барти. Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победительница нынешних состязаний заработает 142,6 тыс. евро и 500 рейтинговых очков.