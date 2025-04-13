Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Штутгарте

Встречи основного этапа стартуют 14 апреля, а завершатся 21 апреля. Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко трижды добиралась до финала турнира в Штутгарте и неизменно уступала — дважды польке Иге Свентек и один раз австралийке Эшли Барти. Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победительница нынешних состязаний заработает 142,6 тыс. евро и 500 рейтинговых очков.