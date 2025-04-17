Падение Рублева продолжается: уступил испанцу, которого всегда обыгрывал

Алехандро начал второй сет еще сильнее первого — сделал брейк, но на этот раз не отдал свою подачу. В следующих трех геймах ненадолго включился Рублев — вернее, выключился Давидович. То ли от неопытности, то ли от уверенности и заряженности испанец начал ошибаться — на решающих мячах его удары получались настолько мощными, что раз за разом улетали в аут, а успех откладывался. На ошибках соперника Рублев взял три гейма, включая брейк, и вырвался вперед.