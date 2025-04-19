«Porsche в этот раз напоминает тигра по цвету». Соболенко — о желании выиграть в Штутгарте

— Не хочу лишний раз напоминать, но я сформулирую вопрос позитивно: почему именно в этом году Арина Соболенко, первая ракетка мира, заберёт с собой Porsche?
— Я действительно считаю, что всё время так складывалось просто потому, что я играла с первой ракеткой мира. Теперь сама стала первой. Надеюсь, это как-то поможет. Ещё Porsche в этот раз напоминает тигра по цвету. Надеюсь на лучшее, — сказала Соболенко в интервью на корте.
На этом турнире Соболенко выходила в финал три раза и каждый раз проигрывала первой ракетке мира (один раз Эшли Барти и дважды Иге Швёнтек).
В этом году Соболенко в ¼ финала обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1. В полуфинале Арина встретится с итальянкой Жасмин Паолини.