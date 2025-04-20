Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко в полуфинале турнира в Штутгарте

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Остапенко пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.