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Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко в полуфинале турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) в одиночном разряде.

Источник: Чемпионат.com

В полуфинале она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Остапенко пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.