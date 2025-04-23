Саснович проиграла в 1/64 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Мадриде со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка 1/64 финала между венгерской теннисисткой Панной Удварди (136) и россиянкой Анной Блинковой (76). В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.