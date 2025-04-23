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Саснович проиграла в 1/64 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире WTA-1000 Mutua Madrid Open с общим призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в 1/64 финала белоруска, занимающая 110-е место в мировом рейтинге, уступила американке Энн Ли, у которой 62-я позиция, — 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут. Во втором раунде американская теннисистка встретится с канадкой Лейлой Фернандес (25-й номер рейтинга WTA). Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв американку Тайру Катерину Грант (356) и шведку Мирьям Бьерклунд (549).

Также сегодня Виктория Азаренко (48) встретится в 1/64 финала с сербской теннисисткой Ольгой Данилович (34).

Первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Мадриде со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка 1/64 финала между венгерской теннисисткой Панной Удварди (136) и россиянкой Анной Блинковой (76). В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.

Нынешний мадридский турнир завершится 4 мая, его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков.