Надаль — о допинге Шараповой: Это ошибка, но она должна была за неё заплатить

Напомним, в 2016 году пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сама созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили мельдоний. Она была дисквалифицирована на два года, однако после её апелляции срок был сокращён до 15 месяцев.