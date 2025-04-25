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Надаль — о допинге Шараповой: Это ошибка, но она должна была за неё заплатить

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о допинг-деле экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.

Источник: Getty Images

«Я хочу верить, что это, конечно, ошибка Марии, что она не хотела этого делать, но это халатность, поэтому правила таковы. Это справедливо, и она должна была за неё заплатить», — приводит слова Надаля Sportskeeda со ссылкой на The Guardian.

Напомним, в 2016 году пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сама созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили мельдоний. Она была дисквалифицирована на два года, однако после её апелляции срок был сокращён до 15 месяцев.