«Это новая реальность»: Джокович высказался о поражениях на турнирах

«Я надеялся, что смогу сыграть в Мадриде на один матч больше, чем в Монте-Карло. Должен сказать, это для меня новая реальность — пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы продвинуться далеко на турнире. Это совершенно другое чувство, я испытывал другие эмоции на протяжении 20 с лишним лет в профессиональном теннисе, для меня это вызов в психологическом плане. Но это круг жизни и карьеры, в конце концов это должно было произойти», — цитирует Джоковича The Tennis Letter в соцсети X.