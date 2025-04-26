«Это новая реальность»: Джокович высказался о поражениях на турнирах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что живет в новой реальности, пытаясь выиграть хотя бы один-два матча на каждом турнире.
В субботу Джокович не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде, стартовав со второго раунда. Посеянный под четвертым номером серб проиграл итальянцу Маттео Арнальди (44-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6. Ранее на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло 37-летний Джокович также проиграл в своем стартовом матче.
«Я надеялся, что смогу сыграть в Мадриде на один матч больше, чем в Монте-Карло. Должен сказать, это для меня новая реальность — пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы продвинуться далеко на турнире. Это совершенно другое чувство, я испытывал другие эмоции на протяжении 20 с лишним лет в профессиональном теннисе, для меня это вызов в психологическом плане. Но это круг жизни и карьеры, в конце концов это должно было произойти», — цитирует Джоковича The Tennis Letter в соцсети X.
Джокович является победителем рекордных 24 турниров Большого шлема и олимпийским чемпионом Парижа. На его счету 99 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.