«Лучше бы молчала»: чемпион ОИ раскритиковал слова Касаткиной о нежелании жить в России

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.