Вторая ракетка России проиграла Свёнтек на крупном турнире в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в ¼ финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
В четвертом круге 21-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под 13-м номером, уступила польке Иге Свёнтек, второй ракетке мира, со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.
Следующей соперницей Свёнтек станет Мэдисон Киз (США) или Донна Векич (Хорватия).
Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
За свою карьеру Шнайдер выиграла лишь один матч у соперниц из топ-10 при семи поражениях.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,85 млн завершится 3 мая. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.