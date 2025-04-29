Шнайдер была в шаге от сенсации. Свентек с трудом унесла ноги от второй ракетки России

В пятом гейме полька вырвалась вперед, проявив характер, — Шнайдер вела, но не удержала преимущество. После камбэка второй ракетки мира настал момент включиться уже для россиянки, что она и сделала. Дальше спортсменки обменялись брейками и следом выиграли по две свои подачи, уйдя на тай-брейк. Тот прошел под диктовку Дианы. Россиянка здорово подавала, вынуждала соперницу ошибаться и, несмотря на небольшой спад (когда Свентек удалось отыграть три очка), довела дело до конца — 7:3 в тай-брейке, 7:6 в сете. Ига стала не похожа сама на себя — после второго сета она накопила 34 невынужденные ошибки.