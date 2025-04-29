Шнайдер была в шаге от сенсации. Свентек с трудом унесла ноги от второй ракетки России

Турнир WTA Mutua Madrid Open. Третий круг.
Ига Свентек (Польша, 2) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.
Россиянка Диана Шнайдер (13-е место в мировом рейтинге) уступила второй ракетке планеты Иге Свентек из Польши в четвертом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде — 0:6, 7:6, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Напомним, игра должна была состояться 28 апреля, однако из-за блэкаута в Испании ее перенесли на следующий день. Наша теннисистка была близка к сенсационной победе над королевой грунта, но подопечной Динары Сафиной не хватило сил дожать польку в третьем сете.
Разгром от Свентек
Третий раунд «тысячника» в Мадриде Шнайдер провела мощно, повесив две «баранки» Анастасии Севастовой — 6:0, 6:0. Однако Свентек — вторая ракетка мира и соперник совершенно другого уровня. Польская теннисистка это быстро показала. Первый же гейм Ига забрала легко и без проблем — у Дианы получилось отыграть только одно очко. Свою подачу Шнайдер начала с серии ошибок, потом исправилась, но в итоге Свентек оформила брейк. Следующий гейм польская спортсменка тоже выиграла без проблем и потом опять сделала брейк.
В пятом гейме Шнайдер дважды вела, но опять уступила. А следующий розыгрыш отдала под ноль — как и весь сет. Старт матча для россиянки получился жутким с точки зрения ошибок — она допустила 13 невынужденных ошибок и, по сути, проиграла сет самой себе. Свентек, в свою очередь, смотрелась уверенно, контролировала игру — семь эйсов и «баранка» тому подтверждение.
Камбэк
Шнайдер откровенно провалила первый сет, чем поставила под сомнение свои перспективы во втором. Вопреки ожиданиям, на корт Диана вышла собранной и заряженной, чего не скажешь о Свентек — та будто пришла за легкой победой. Итог оказался предсказуемым для всех самонадеянных спортсменов: Шнайдер устроила польке холодный душ уже в первом гейме — оформила быстрый брейк и уверенно подала на 2:0.
В третьем гейме россиянка тоже мчалась за брейком и счетом 3:0, но соперница успела включиться — Шнайдер не реализовала два брейк-пойнта и уступила. Свентек тем временем пришла в себя, оформив брейк всухую и сравняв счет в четвертом гейме благодаря хорошей подаче и ошибкам соперницы.
В пятом гейме полька вырвалась вперед, проявив характер, — Шнайдер вела, но не удержала преимущество. После камбэка второй ракетки мира настал момент включиться уже для россиянки, что она и сделала. Дальше спортсменки обменялись брейками и следом выиграли по две свои подачи, уйдя на тай-брейк. Тот прошел под диктовку Дианы. Россиянка здорово подавала, вынуждала соперницу ошибаться и, несмотря на небольшой спад (когда Свентек удалось отыграть три очка), довела дело до конца — 7:3 в тай-брейке, 7:6 в сете. Ига стала не похожа сама на себя — после второго сета она накопила 34 невынужденные ошибки.
Чуда не случилось
Третий сет начался напряженно — первые четыре гейма девушки действовали уверенно на своих подачах. Первой сверхусилие сделала Свентек — в пятом гейме с четвертой попытки реализовала брейк-пойнт. Шестой гейм получился еще более упорным, но вновь остался за полькой.
Дальше девушки вступили в размен — седьмой гейм Ига отдала из-за ошибки, в восьмом ловко поймала Шнайдер на противоходе, в девятом уступила на подаче. Драматичным получился решающий гейм — у россиянки был неплохой шанс на брейк, но Свентек хладнокровно реализовала преимущество и забрала сет.
Хотя Шнайдер ужасно стартовала в матче и в итоге проиграла его, это трудно назвать провалом. Во втором и третьем сетах она навязала жесточайшую борьбу сильнейшей грунтовичке WTA-тура — это хороший показатель. Но теперь мадридский турнир для россиянки закончен — ранее она уже выбыла с парных соревнований, вместе с Миррой Андреевой проиграв дуэту бразильянки Беатрис Хаддад Майи и немки Лауры Зигемунд (6:0, 6:7, 8:10).
Свентек продолжает свой путь по защите мадридского титула — она действующая чемпионка турнира. В четвертьфинале «тысячника» Ига встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.