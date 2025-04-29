Азаренко и Крюгер вышли в ½ финала парного разряда турнира WTA в Мадриде

Сегодня в четвертьфинале они переиграли в двух сетах американских теннисисток Кори Гауфф и Робин Монтгомери — 7:6 (7:5), 6:3.
В первом раунде Азаренко и Крюгер победили нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад — 6:4, 6:4, а затем одолели российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс — 3:6, 6:4, 10:5.
Также сегодня в ⅛ финала одиночного разряда первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Пейтон Стернс, которая находится на 44-й позиции в мировом рейтинге.