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Азаренко и Крюгер вышли в ½ финала парного разряда турнира WTA в Мадриде

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер пробились в полуфинал парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в четвертьфинале они переиграли в двух сетах американских теннисисток Кори Гауфф и Робин Монтгомери — 7:6 (7:5), 6:3.

В первом раунде Азаренко и Крюгер победили нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад — 6:4, 6:4, а затем одолели российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс — 3:6, 6:4, 10:5.

Также сегодня в ⅛ финала одиночного разряда первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Пейтон Стернс, которая находится на 44-й позиции в мировом рейтинге.