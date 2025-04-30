Елена Рыбакина рассказала о матче, который хотела бы забыть

«Я вспоминаю свою встречу в Мадриде с Ариной Соболенко. Это был полуфинал, и я находилась на подъёме, у меня был брейк-пойнт или что-то типа того. Я была близка к тому, чтобы выиграть тот матч, однако мы ушли в третий сет. Конечно, случалось много поединков, как этот, но он почему-то особенно мне запомнился», — сказала Рыбакина в интервью на YouTube-канале Mutua Madrid Open.