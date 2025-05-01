«Нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам». Рыбакина — об эмоциях на корте

"Я по натуре очень спокойный человек, и на корте можно видеть, что я не показываю слишком много эмоций. Если что-то идёт не так, как бы мне хотелось, то я не покажу это, то же самое и в обратную сторону — если всё будет хорошо, то я не буду кричать от радости.