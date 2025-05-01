«Выручил хамон». Вероника Кудерметова — о том, как для неё сложился блэкаут

«Для нас он сложился успешно. Нам повезло, что мы смогли покушать, сходили в кафетерий. Нам сказали, что есть только бизнес-ланч, на что мы ответили: “Несите хоть что-то”. Принесли салатик, гуляш, но всё было холодное. вечером хотели пойти поужинать, но нам сказали, что уже всё распродали, поэтому пошли в магазин. Там полки пустые, хлеба нет, но выручил хамон и запасы йогурта», — рассказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.