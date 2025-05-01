Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев вернет звание первой ракетки России по итогам турнира в Мадриде. На момент начала соревнования лучшим российским теннисистом в мировом рейтинге был Андрей Рублев. Однако он не смог защитить титул в столице Испании, проиграв в третьем круге представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6). По окончании «Мастерса» в Мадриде Рублев не только лишится звания лидера отечественного тенниса, но и впервые с 2022 года покинет десятку сильнейших теннисистов мира.