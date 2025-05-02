Джокович ответил, что доставляет ему столько же удовольствия, как и игра в теннис

«Быть родителем. Я действительно хочу быть рядом со своими детьми и хочу наверстать время, в которое я отсутствовал. Так приятно полностью погружаться в занятия с ними и просто присутствовать в их жизни. Это так наполняет моё сердце радостью», — приводит слова Джоковича Business Traveler Usa.