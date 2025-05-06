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Рууд о первом титуле на «Мастерсе»: «Смесь облегчения, радости и чистого счастья. Но у меня по-прежнему неутешительная статистика в больших финалах»

В финале он обыграл Джека Дрэйпера — 7:5, 3:6, 6:4. До этого норвежец проиграл шесть предыдущих крупных финалов: три на «Больших шлемах», два на «Мастерсах» и один на итоговом турнире.

Источник: Спортс"

— Смесь облегчения, радости и чистого счастья. Последние несколько лет в туре показали, насколько трудно успешно выступать на крупнейших турнирах. Мне никогда не удавалось дойти до самого конца и взять титул, но в этот раз получилось. Я очень горжусь этой неделей в Мадриде, потому что сохранял концентрацию на протяжении всего турнира и в финале.

Я проиграл второй сет, Джек перехватил инициативу, но в итоге я вернулся в матч. Я особенно доволен последним геймом и горжусь тем, как завершил матч.

— Вы сказали, что почувствовали облегчение. Вы ощущали давление все эти годы, когда выходили в финалы, но не побеждали?

— Даже несмотря на эту победу, у меня по-прежнему неутешительная статистика в больших финалах: одна победа и шесть поражений. У меня было множество прекрасных возможностей, я получил ценный опыт, но, к сожалению, чаще проигрывал. Но это нормально. Во многом моя карьера складывается даже лучше, чем я предполагал.

Конечно, я всегда мечтал выиграть такие турниры, как этот, или «Большие шлемы», стать первой ракеткой мира — и я был близок. Но ни разу не было такого, чтобы я подавал на матч или вел с сумасшедшим отрывом и только потом все упустил. Просто соперники играли лучше меня, а я старался делать правильные выводы и верил, что однажды получу еще один шанс и смогу им воспользоваться. Мне кажется, именно это стало ключом к победе.

Джек — невероятный игрок, и он продолжит прибавлять. После шести предыдущих поражений [в крупных финалах] я знал, что если не покажу максимум, то ничего не добьюсь. Именно так я настраивался, — сказал Рууд на пресс-конференции.

Каспер Рууд — чемпион в Мадриде! Он последний грунтовик в элите.