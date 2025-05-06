Рууд о первом титуле на «Мастерсе»: «Смесь облегчения, радости и чистого счастья. Но у меня по-прежнему неутешительная статистика в больших финалах»

Конечно, я всегда мечтал выиграть такие турниры, как этот, или «Большие шлемы», стать первой ракеткой мира — и я был близок. Но ни разу не было такого, чтобы я подавал на матч или вел с сумасшедшим отрывом и только потом все упустил. Просто соперники играли лучше меня, а я старался делать правильные выводы и верил, что однажды получу еще один шанс и смогу им воспользоваться. Мне кажется, именно это стало ключом к победе.