Рууд о том, как в детстве был на турнире в Мадриде: «Я взял автограф у Джоковича, посмотрел матчи Надаля, Федерера, Содерлинга, даже видел тренировку Хааса»

"Когда мне исполнилось 10 лет, бабушка подарила мне на день рождения поездку в любой город Европы, куда я захочу. Я сказал, что хочу поехать посмотреть теннис, и подходящим вариантом был Мадрид. Мне кажется, турнир тогда только переехал в этот комплекс. Одна наша родственница тогда жила в Мадриде, так что мы остановились у нее и два дня ходили на теннис.
Помню, я взял автограф у Новака, посмотрел матчи Рафы, Роджера, Содерлинга, даже видел тренировку Томми Хааса. Я наслаждался каждой минутой — и матчами, и тренировками.
Приятно вернуться сюда в качестве игрока. У бабушки есть моя фотография с того турнира, и у меня на лице написано, с каким удовольствием я смотрю теннис. Этот стадион невероятно крутой, и я мечтал выиграть этот трофей, ведь побывал здесь еще в 11 лет", — сказал Рууд на пресс-конференции.