Рууд о том, как в детстве был на турнире в Мадриде: «Я взял автограф у Джоковича, посмотрел матчи Надаля, Федерера, Содерлинга, даже видел тренировку Хааса»

"Когда мне исполнилось 10 лет, бабушка подарила мне на день рождения поездку в любой город Европы, куда я захочу. Я сказал, что хочу поехать посмотреть теннис, и подходящим вариантом был Мадрид. Мне кажется, турнир тогда только переехал в этот комплекс. Одна наша родственница тогда жила в Мадриде, так что мы остановились у нее и два дня ходили на теннис.