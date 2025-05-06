Соболенко похвасталась цветочным уловом в честь дня рождения: фото

3 мая Соболенко сама сделала себе подарок, выиграв «тысячник» в Мадриде, и назвала трофей ранним подарком на день рождения. Ну, а в праздничную дату уже о подарках позаботились другие и не оставили ее без сюрпризов. Команда Арины скорректировала день так, чтобы она успела и потренироваться, и отметить праздник. А поклонники завалили любимицу букетами цветов.