Соболенко — о поражениях в финалах: это «приятная проблема»

«Это “приятная проблема”. Некоторые финалы, которые я проиграла, действительно были болезненными, их было сложно принять — это правда. Но в то же время я понимаю, что бывают моменты, когда нужно признать, что ты была недостаточно хороша на корте, извлечь урок из поражения и вернуться сильнее. Я горжусь тем, что после этих финалов я возвращалась, вносила изменения в свою игру, понимала, что урок усвоен, и старалась сыграть лучше в следующем турнире», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Риме.