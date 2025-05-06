Арина Соболенко: была в шоке от мячей на Ближнем Востоке

«Практически на каждом турнире используются разные мячи. На турнирах на Ближнем Востоке они были очень тяжёлыми и нагрузка на тело — колоссальная. После возвращения из Австралии играть в таких условиях, когда всё супер-медленное, а мячи — очень тяжёлые… Многие игроки сталкиваются с болями в плечах или спине — я уверена, что это связано с тяжестью мячей. Думаю, пришло время пересмотреть ситуацию: или изменить мячи, или найти способ сделать их менее вредными для организма.



Я была в шоке от мячей на Ближнем Востоке. Через 20 минут они становились огромными, логотипы стирались — это было тяжело. Всё зависит от покрытия. Если корт медленный, нужно компенсировать это более лёгкими мячами. Если корт быстрый — можно использовать мячи потяжелее. В итоге нам стоит постараться не менять мячи так часто — это слишком тяжело для тела. Я становлюсь старше, мне нужно заботиться о своём теле. Может, Мирре Андреевой всё равно, но она должна быть с нами в этом вопросе», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Риме.