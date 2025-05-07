Руне о тренировках с Синнером перед его возвращением: «Это все тот же Янник»

"Это все тот же Синнер. Он невероятно бьет по мячу, как мы привыкли видеть. Мне очень понравилось с ним тренироваться. Конечно, не так-то просто возвращаться после трех месяцев отсутствия. Ему понадобится немного времени, но я уверен, что он все равно выступит на высоком уровне.
Янник способен на любые свершения. Фанаты с огромным нетерпением ждут его возвращения, и мы тоже с нетерпением ждем новых матчей против первой ракетки мира. У нас с ним каждый раз складывалась отличная битва".
Что делал Синнер во время бана за допинг.