Руне о тренировках с Синнером перед его возвращением: «Это все тот же Янник»

"Это все тот же Синнер. Он невероятно бьет по мячу, как мы привыкли видеть. Мне очень понравилось с ним тренироваться. Конечно, не так-то просто возвращаться после трех месяцев отсутствия. Ему понадобится немного времени, но я уверен, что он все равно выступит на высоком уровне.