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Ига Швентек: «Я рада сфотографироваться с болельщиками на турнире, но недавно папарацци шел за мной почти до квартиры»\

— Куда в Риме вам нравится ходить?

Источник: Спортс"

— У меня есть любимые рестораны, но я не буду говорить какие. В Риме много поляков, и если я расскажу, куда хожу, то они тоже туда пойдут, а я хочу спокойно отдохнуть.

Я рада сфотографироваться с болельщиками на турнире, но в городе мне хочется просто расслабиться.

— Как вы сохраняете приватность, когда вы в Польше, и насколько это возможно, когда вы известный человек?

— В Польше это уже невозможно, я даже не представляю, как это делать. В основном я дома или у друзей. Я редко куда-то хожу, потому что знаю, что буду на виду.

— Что вы чувствуете, когда вас фотографируют?

— Я спокойно реагирую, когда это происходит во время работы: например, когда я иду на тренировку. Но мне бы не хотелось, чтобы снимали рядом с домом, пока я просто гуляю с друзьями или родными, потому что это мое личное время.

После Майами как раз был случай: я была дома, и папарацци шел за мной почти до квартиры. Я его остановила и сказала: «Так, завтра я иду на тренировку, там меня можно фотографировать, но это — запретная зона». Иногда они понимают. Я знаю, в чем заключается их работа, и мы можем нормально сосуществовать, если они будут относиться с пониманием и проявлять уважение.