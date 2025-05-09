Ига Швентек: «Я рада сфотографироваться с болельщиками на турнире, но недавно папарацци шел за мной почти до квартиры»\

После Майами как раз был случай: я была дома, и папарацци шел за мной почти до квартиры. Я его остановила и сказала: «Так, завтра я иду на тренировку, там меня можно фотографировать, но это — запретная зона». Иногда они понимают. Я знаю, в чем заключается их работа, и мы можем нормально сосуществовать, если они будут относиться с пониманием и проявлять уважение.