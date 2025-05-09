Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Позже еще одна белоруска Виктория Азаренко (54) встретится во втором раунде с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (25). В 1/64 финала Азаренко уверенно переиграла в двух партиях колумбийку Марию Осорио (55) — 6:2, 6:3. В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.