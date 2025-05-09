Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

В своем первом матче лидер мирового рейтинга победила сегодня российскую теннисистку Анастасию Потапову, занимающую 34-ю позицию, — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В 1/16 финала белоруска сыграет с представительницей США Софией Кенин (31-номер рейтинга WTA). Год назад Соболенко добралась до финала римского турнира, проиграла польке Иге Свентек.
Позже еще одна белоруска Виктория Азаренко (54) встретится во втором раунде с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (25). В 1/64 финала Азаренко уверенно переиграла в двух партиях колумбийку Марию Осорио (55) — 6:2, 6:3. В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.
Нынешний турнир в Риме завершится 17 мая, его победительница заработает 1000 рейтинговых очков и 877,3 тыс. евро призовых.