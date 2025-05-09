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Азаренко проиграла в 1/32 финала турнира WTA-1000 в Риме

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (54-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире WTA-1000 в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска встречалась с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (25) и проиграла — 5:7, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут. Следующей соперницей польки будет китаянка Чжэн Циньвэнь (8). В первом раунде Азаренко уверенно переиграла в двух партиях колумбийку Марию Осорио (55) — 6:2, 6:3. В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в стартовом матче без особых проблем разобралась с россиянкой Анастасией Потаповой (34) — 6:2, 6:2. В 1/16 финала Соболенко встретится с представительницей США Софией Кенин (31). Год назад Арина Соболенко в финале римского турнира проиграла польской теннисистке Иге Свентек.