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Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Риме

Рублев проиграл Марожану во втором круге теннисного «Мастерса» в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 8 миллионов евро.

В матче второго круга, который стал для посеянного под 16-м номером россиянина первым на турнире, Рублев проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (61-я ракетка мира) со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты.

В третьем круге Марожан сыграет против победителя встречи Якуб Меншик (Чехия, 20-й номер посева) — Маттео Гиганте (Италия).