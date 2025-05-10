Андрей Рублёв ответил, будет ли с ним на «Ролан Гаррос» Марат Сафин

Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025. На первом совместном турнире, «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублёв проиграл в третьем круге французу Артюру Фису. На «Мастерсе» в Мадриде россиянин не смог защитить титул, уступив Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).