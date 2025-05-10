Динара Сафина впервые объяснила, почему отказалась тренировать Диану Шнайдер

«Ребят, всем привет! Что у вас тут за разбор полетов? Что, где, когда, почему? Все нормально, все хорошо, я дома, в Монако. Ну да, я завершила. Ну бывает. У всех разные взгляды, цели и задачи. Что поделаешь. Будем болеть, будем наблюдать», — заявила Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».