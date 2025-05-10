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Динара Сафина впервые объяснила, почему отказалась тренировать Диану Шнайдер

Бывшая российская теннисистка, а ныне тренер Динара Сафина рассказала, почему решила прекратить сотрудничество с отечественной теннисисткой Дианой Шнайдер.

Источник: Getty Images

Ранее Шнайдер сообщила, что Сафина отказалась ее тренировать через месяц после совместной работы.

«Ребят, всем привет! Что у вас тут за разбор полетов? Что, где, когда, почему? Все нормально, все хорошо, я дома, в Монако. Ну да, я завершила. Ну бывает. У всех разные взгляды, цели и задачи. Что поделаешь. Будем болеть, будем наблюдать», — заявила Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Сегодня, 10 мая, Диана Шнайдер обыграла румынку Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия).